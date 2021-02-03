Холодно в квартирах в Караганде: найдена причина

Жители Караганды этой зимой замерзают. В квартирах многоэтажек непривычно холодно, хотя тариф за отопление немаленький. Причину такой несправедливости выяснил Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Карагандинской области после внеплановой проверки в отношении поставщика тепловой энергии в областном центре ТОО "Караганда Энергоцентр", передает zakon.kz.

По результатам внеплановой проверки деятельности ТОО "Караганда Энергоцентр" выявлено отклонение заданных и фактических параметров на подающих и обратных трубопроводах. На основании данных параметров установлено, что качество оказываемых услуг субъектом не соответствует установленным, - сообщили в Департаменте.

Таким образом, в действиях ТОО "Караганда Энергоцентр" усмотрены признаки правонарушения, предусмотренные частью 4 статьи 164 Кодекса об административных правонарушениях, а именно ненадлежащее исполнение субъектом естественной монополии обязанностей, установленных законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях. В связи с чем, на ТОО "Караганда Энергоцентр" наложен административный штраф в размере 4 667 200 тенге.

Перерасчет потребителям, не имеющим общедомовые приборы учета, за недополученную тепловую энергию, произведут по окончанию отопительного периода 2020/21.