Как вернуть с покупки до 20% стоимости

С 3 февраля 2021 года держателям карты Сбербанка "ALL IN" доступны до 20% кешбэка за оплату товаров и услуг. Список партнеров включает в себя как социальные объекты – аптеки, популярные магазины, салоны красоты, точки общественного питания, так и объекты культурной индустрии, а также сервисы доставки.

Список постоянно пополняется.

Сбербанк делает щедрый подарок любителям искусства - оплачивая картой "ALL IN" покупку билета в театр им. М. Лермонтова или ТЮЗ им. Н. Сац, алматинцам и гостям южной столицы будет возвращено 20% от стоимости билета.

Для казахстанцев, использующих сервисы доставки "Glovo", "Wolt", "Chocofood", - кешбэк составит 13%. Гостям сети пиццерий "Papa John's" Сбербанк также дарит 13% от суммы заказа, которые вернутся вновь на карту.

Кешбэк в размере 8% получат посетители салонов красоты, использующих POS-терминал, соответствующий деятельности, 5% от суммы чека получат назад держатели карты, совершившие покупку в магазинах "Меломан", "Marwin" и "Спортмастер". 3% кешбэк доступен при оплате картой в аптеках.

Акция также действует для сервисов, входящих в экосистему Сбербанка, в частности, Sberbank Travel принесет своим пользователям возврат средств за покупку в размере 5%.

Для активации услуги достаточно бесплатно оформить карту "ALL IN" от Сбербанка Казахстан. Сделать это можно как в любом отделении, так и онлайн на сайте банка с бесплатной доставкой или в мобильном приложении Сбербанк Онлайн.

Помимо повышенного кешбэка, держатели карты могут снимать наличные средства без комиссий в любом банкомате Казахстана (до 500 000 тенге) в банкоматах Сбербанка по всему миру, оплачивать услуги и совершать мгновенные онлайн-переводы, а также оплачивать удобным и безопасным способом, привязав карту к электронному кошельку -Apple Pay, Samsung Pay, Sberbank Pay, Garmin.

Ознакомиться с подробной информацией о пользовании картой "ALL IN", а также оформить и заказать бесплатную доставку карты можно, пройдя по ссылке.