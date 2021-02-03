Нариман Жунусов назначен главой Комитета рыбного хозяйства

Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Жунусов Нариман Талгатович назначен на должность председателя Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, сообщает zakon.kz.

Нариман Жунусов родился в 1981 году.

Окончил Омский государственный аграрный университет (2003), Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (2007).

В 2019 году окончил Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина по специальности "Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство". Трудовую деятельность начал в 2004 году в частном секторе.

С 2007 по 2013 работал на различных должностях в Комитете рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК.

2013 — 2014 гг. – заместитель председателя Комитета рыбного хозяйства Министерства окружающей среды и водных ресурсов РК.

2014 — 2016 гг. – заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК.

2016 — 2019 гг. – руководитель управления воспроизводства рыбных ресурсов и аквакультуры Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства и животного мира РК.

С июня по сентябрь 2019 года — руководитель Павлодарской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

С сентября 2019 года — заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.