Космонавт показал, как "расплющило" Луну на закате

3 февраля 2021, 11:11
Фото: кадр из видео

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал в Instagram интересное видео на котором показал, как выглядит закат полной Луны из космоса, передает zakon.kz.

Благодаря соцсетям жители Земли могут видеть тоже самое, что космонавты. Например, закат полной Луны выглядит из космоса несколько иначе, нежели с Земли.

Уверен, у многих сразу возникнет резонный вопрос: "А почему Луна так расплющивается? И куда пропадает?". Ответ довольно прост — перед тем, как Луна скроется за горизонтом, ее отраженный свет проходит через атмосферу Земли и искажается. Сам земной горизонт при этом невидим – все происходит ночью. Поэтому и кажется, что Луна словно магическим образом "растворяется в воздухе", - написал Сергей.

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Публикация от Sergey Kud-Sverchkov (@kudsverchkov)


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