Нигматулин: Новый законопроект увеличивает бюджет сельских округов

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на важности эффективного администрирования средств бюджета местного самоуправления, сообщает zakon.kz.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса депутаты одобрили в первом чтении законодательные поправки по вопросам расширения самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти.

В ходе обсуждения законодательных норм депутаты Мажилиса подняли вопросы готовности специалистов в городах районного значения, селах, поселках и сельских округах к эффективному управлению и освоению бюджетов, которые будут увеличены за счет передачи 4-х видов налогов.

Действительно, бюджеты сельских округов увеличиваются. Но вместе с этим повышается и ответственность. И решение, на что потратить эти деньги, аким сельского округа не должен принимать единолично, - отметил Председатель Мажилиса.

При этом Нурлан Нигматулин напомнил, что в соответствии с Законом о местном самоуправлении, принятом в 2018 году, такие решения принимаются через Собрания сельчан, за которыми закреплено право определять приоритетность, очередность вопросов, на которые в первую очередь направить деньги.

Новым же законопроектом аппаратам акимов дается возможность корректировать свои бюджеты в объеме не более 20%. Кроме того, упрощается процедура утверждения бюджетов, а также предусматривается создание резерва сельского бюджета в размере не более 10% от объема собственных поступлений.

Для практической реализации самостоятельного бюджета местного самоуправления важен уровень подготовки самих акимов. Они должны разбираться в этих бюджетных вопросах, - подчеркнул Спикер Мажилиса.