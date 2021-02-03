Курьезное видео. Вор подвез знакомого на украденных санках

В Нур-Султане женщина обратилась в полицию. Пока она с ребенком находилась на приеме у стоматолога, ее санки, оставленные на крыльце больницы, были украдены, сообщает zakon.kz.

Сотрудниками полиции подозреваемый в краже санок, стоимостью 15 тыс. тенге, установлен и задержан. Им оказался 45-летний гражданин, который пояснил, что увидев оставленные без присмотра санки, решил их забрать.

Уходя с места преступления с добычей, последний встретил своего знакомого, которого и подвез на украденных санках, - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

Камеры видеонаблюдения успели зафиксировать обоих друзей.

Мужчина дал признательные показания, а также рассказал, что украденный транспорт успел сбыть с рук прохожему за 1000 тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование, устанавливается причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.