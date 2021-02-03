Машину раздавило между двумя автобусами в Алматы

В Алматы произошло ДТП с участием двух автобусов, передает zakon.kz.

Видео аварии появилось в паблике Kris.p.almaty | Official. Произошла она по ул. Толе би. На записи автомобиль такси зажало между двумя пассажирскими автобусами. Причем удар сзади был очень сильным, машину серьезно искорежило.

Кто виноват в этой аварийной ситуации, выясняется.

Как сообщили в "Алматыэлектротранс", который обслуживает 201-й маршрут ("гармошка", стоявшая впереди), вины в ДТП их водителя нет. Авария произошла перед ул. Тлендиева. Столкновение с такси допустил автобус, двигавшийся сзади, и легковушка по инерции врезалась в 201-й маршрут.

3 февраля около 8.20 водитель - гр. М., управляя автобусом марки Yutonq, следуя по ул. Толе би в западном направлении, восточнее ул. Тлендиева, из-за несоблюдения дистанции допустил наезд на автомашину марки Geely. От удара она по инерции допустила столкновение с автобусом марки "ЛИАЗ". В результате данного ДТП пострадал 31-летний пассажир автомашины Gelly, он был доставлен на обследование в БСНП Алматы. Данный факт расследуется Управлением полиции Алмалинского района по территориальности, - сообщил начальник Управления дознания ДП города Алматы майор полиции Олжас Шарипов.