Кто-то хочет воспользоваться ситуацией - депутат о росте цен на жилье

Депутат обеспокоен ростом цен на жилье в Казахстане. Свои предложения Аманжан Жамалов направил премьер-министру страны Аскар Мамину, передает корреспондент zakon.kz.

По словам депутата, жилищный вопрос остается проблемой номер один для многих казахстанцев, несмотря на то, что в стране много госпрограмм.

В пример он привел программу "5-10-20", "7-20-25", "Баспана Хит". Кроме того, с этого года гражданам предоставили право использовать пенсионные накопления, на что сразу же отреагировали строительные компании.

За 2020 год цены на новое жилье выросли на 5%, на вторичное жилье - на 13,2%.

Видимо у застройщиков, образно говоря, обильно стала выделяться "спекулятивная слюна". И понятно почему - растет госсубсидирование ипотеки, казахстанцам частично разрешили использовать свои пенсионные накопления, следовательно нужно пользоваться моментом и срочно поднимать цены. В итоге вся выгода от субсидирования ставки госпрограмм теперь достается застройщикам, но отнюдь не покупателям, - сказал Аманжан Жамалов на пленарном заседании.

По его словам, на рынке создается искусственный ажиотаж, при том, что жилья достаточно. К примеру, в прошлом году было сдано 15 млн кв. метров жилья.

Представляется, что кто-то хочет элементарно воспользоваться ситуацией и хорошо заработать, как говорится "по легкому", на обычной спекуляции, сводя на нет все усилия государства снизить градус социальной напряженности и реально помочь населению в решении наболевшей жилищной проблемы, - отметил мажилисмен.

Депутат считает, что государство, оказывая огромную поддержку строительному сектору, надеялось получить должную отдачу от мультипликативного эффекта, увеличения не только объемов строительства, но и развития смежных отраслей, налаживания производства собственных строительных, отделочных и прочих материалов, но, к сожалению, только растут цены, импорт не снижается, а люди жалуются на качество домов.

Учитывая вышеизложенное, депутат просит Правительство и Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции принять действенные меры по ограничению роста цен на жилье.

В частности:

-провести анализ причин повышения цен на жилье и работу по выявлению фактов антиконкурентного поведения на рынке жилья;

-установить предельные цены на квадратный метр жилья по всем государственным ипотечным программам;

-предусмотреть обязательства строительных компаний по развитию отечественного производства и импортозамещения строительных материалов при получении мер государственной поддержки.

Тамила Языкова, Нур-Султан