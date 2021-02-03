Что думают россияне о мате: ответ удивил всех

Почти каждый пятый житель России считает, что нецензурная лексика обогащает русский язык. К такому выводу пришли авторы исследования из РИА Новости, передает zakon.kz.

С 1 февраля 2021 года социальные сети в России обязали удалять матерные слова и выражения. Теперь администраторы сообществ должны искать такую лексику и блокировать её в постах и комментариях.

Сорок процентов жителей России поддерживают цензуру в СМИ и литературе. Еще 41% опрошенных нейтрально относятся к такому надзору. Однако 19% респондентов уверены - мат обогащает русский язык, поэтому высказались против цензуры, - говорится в отчете, по итогам опроса более 3,5 тысяч человек.

Кроме того, 71% россиян положительно относятся к запрету мата в соцсетях, соответственно, не согласны с ним всего 29% опрошенных, которые высказались за свободу слова в соцсетях.