Асема, лезь за мной. Как в Павлодаре отдыхающие сбегают от проверок

Усиление карантина и запреты пугают далеко не всех. Каждый вечер в заведениях собираются десятки и даже сотни посетителей. Но иногда эти посиделки заканчиваются массовым бегством, сообщает zakon.kz.

По информации телеканала "Первый канал Евразия", предприниматели придумывают все новые вариации. Бронирование мест за столиком - по спецканалам связи. Пароли меняются едва ли не каждый день. И все для того, чтобы не быть пойманными за руку.

За нарушение карантина, конечно, не посадят, но накажут в тенге. Причем, как гостей, так и заведение, любезно их принявшее.

Только в январе мониторинговые группы провели больше 900 подобных рейдов, оштрафовав десятки кафе и баров. Но каждый вечер пятницы и в выходные история повторяется.