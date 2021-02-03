Работника акимата наказали за яму с мертвыми собаками около Актау

В селе Акшукур нашли захоронение бездомных собак. За это наказали местного чиновника, сообщает zakon.kz.

По информации inaktau.kz, специалист сельской администрации, ответственный за утилизацию трупов животных, получил выговор.

Место, где были брошены трупы собак, было обеззаражено. Трупы полностью уничтожены, - сообщили в акимате.

Ранее о жуткой находке вблизи села Акшукур сообщил эколог Кирилл Осин. По его словам, "свалка" из гниющих животных может стать очагом инфекций и претит правилам обеспечения санитарно-эпидемиологической ситуации.