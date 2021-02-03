Стало известно о том, что заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов получил еще одну должность, передает zakon.kz.

Теперь он еще и уполномоченный по этике.

Приказом исполняющего обязанности председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК от 1 февраля 2021 года исполнение функции уполномоченного по этике возложено заместителю руководителя Департамента Байгабулову С.Н. - сказано в сообщении Департамента.

Садвакас Байгабулов был назначен заместителем главного санитарного врача Алматы 20 ноября 2020 года.

Уполномоченный по этике – государственный служащий, осуществляющий деятельность по обеспечению соблюдения норм служебной этики и профилактики нарушений законодательства о государственной службе, противодействии коррупции и Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан, а также консультирующий в пределах своих функций государственных служащих и граждан.