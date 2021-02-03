Как нарушали закон при сборе долгов с казахстанцев

В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка рассказали о нарушениях, которые допускали коллекторы в своей работе, передает zakon.kz.

Коллекторы, или сотрудники коллекторских агентств, обеспечивающие сбор и возврат долгов, в своей работе иногда действуют не по правилам.

За 2020 год по итогам выявленных нарушений Агентство в отношении коллекторских агентств применило 10 письменных предписаний и 7 административных взысканий.

Результаты проведенного анализа показали, что коллекторскими агентствами были допущены нарушения, связанные с установлением ограничения в приеме платежей в счет погашения задолженности по займам, а также осуществлением недобросовестных действий, вводящих должника в заблуждение относительно размера, характера и оснований возникновения задолженности. Коллекторами часто не осуществлялась фиксация процесса взаимодействия с должником посредством аудио-или видеотехники и не обеспечивалось хранение материалов аудиозаписи в течение шести месяцев с даты взаимодействия с должником. Некоторые коллекторские агентства не уведомляли Агентство об изменении места нахождения в необходимые сроки, - сказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства Александр Терентьев.

Общая сумма административных взысканий в отношении коллекторских агентств составила 1,6 млн тенге. Нарушения, допущенные коллекторскими агентствами, за которые предусмотрена административная ответственность заключались в невыполнении обязанностей по применению ограниченной меры воздействия, а также в несоблюдении Правил осуществления коллекторской деятельности и представлении недостоверных сведений в кредитные бюро и Агентству.