У нас закончился воздух в баллонах! В Сеть попали последние слова пропавших пожарных

В российском городе Красноярске произошел крупный пожар. По всей видимости, во время тушения не обошлось без жертв среди пожарных, передает zakon.kz.

Как сообщает телеграмм-канал Mash, горит склад автозапчастей на улице Калинина. Над "Автотрейдом” мощный столб дыма, площадь возгорания около 3500 квадратов. Точной информации о пострадавших нет.

Телеграмм-канал LIFE SHOT пишет, что во время тушения пропали трое пожарных. Один из них сообщил по рации, что в баллоне закончился воздух. Ему закричали, чтобы он искал выход.

Пожарные, которые пропали при тушении на складе "Автотрейда" в Красноярске, скорее всего, погибли. На видео слышны их последние переговоры по рации. По словам других спасателей, трое мужчин из пропавшего звена сняли маски в дыму, сказали, что не могут дышать, и после этого перестали выходить на связь. Официально поиски еще продолжаются, - пишет телеграмм-канал.

Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что пропавшие спасатели, скорее всего, погибли. Они вошли в здание одними из первых, баллонов с кислородом у них было на полчаса, а времени прошло больше.