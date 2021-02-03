Казахстанская делегация провела переговоры с катарскими инвесторами

Казахстанская делегация с рабочим визитом прибыла в Катар, сообщает zakon.kz.

Возглавляет делегацию заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров.

Целью визита является реализация совместных инвестиционных проектов. В состав делегации вошло руководство министерства индустрии и инфраструктурного развития, министерства культуры и спорта, а также представители АО ФНБ "Самрук-Казына", АО "НК "КAZAKH INVEST", Международного финансового центра "Астана" и ряда частных компаний Казахстана.

Надо признать, мы не использовали в полной мере потенциал Катара как мирового инвестора, несмотря на все возможности и дружеское отношение этой страны к нам. Катар – богатейшее государство с третьим показателем ВВП на душу населения, с прогрессивным видением и инвестиционным присутствием во всем мире и в самых топовых активах через суверенный фонд – Qatar Investment Authority. И при этом у нас практически отсутствуют совместные инвестиционные проекты. Это наше упущение, и мы должны заново открыть для себя Катар, - отметил Алмас Айдаров.

В ходе визита члены делегации провели переговоры с председателем Центрального банка Катара, а также с первыми руководителями национальных компаний "Qatar Sports Investments", "Qatar Mining", "Qatari Diar", "Hassad Food", "Widam", "Katara Hospitality", суверенного фонда "Qatar Investment Authority", а также с катарской Ассоциацией бизнесменов и другими частными инвесторами.

В продолжение предыдущих договоренностей казахстанская делегация привезла 37 готовых "brownfield" проектов на сумму $4,6 млрд в таких отраслях как АПК, ГМК, ОПК, туризм, нефтехимия. Эти проекты отобраны с учетом специфики катарской инвестиционной политики и имеют надежных казахстанских партнеров.

Уже сейчас начались активные переговоры по проектам в отраслях животноводства и производства молока в Алматинской области, горно-металлургического комплекса и оборонной промышленности. Также, в рамках расширения туристической инфраструктуры со стороны инвесторов получен запрос на возможность строительства туристических объектов в Алматинской и Мангистауской областях.