Новых штаммов коронавируса в Казахстане не выявлено

В Казахстане не зарегистрировано новых штаммов коронавируса. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач, вице-министр здравоохранения Ерлан Киясов, передает корреспондент zakon.kz.

Да, мы проводим на регулярной основе работу по секвенированию штаммов. Буквально на днях проводилось подытоживание результатов, сейчас идет анализ этих результатов. На территории Казахстана, среди проведенных секвенированных генотипов, не выявлен "британский" и "южноафриканский" штаммы, - сообщил Ерлан Киясов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Несмотря на это, ранее в Минздраве заявляли, что не исключают завоз новых штаммов коронавируса в Казахстан.

1 февраля в Казахстане началась массовая вакцинация от коронавируса. Главный санврач сообщил, что иммунитет к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" может сохраняться два года.

Тамила Языкова, Нур-Султан