В Департаменте государственных доходов по Мангистауской области прояснили для туристов какие страны открыты для казахстанцев во время пандемии, сообщает zakon.kz.

Требования для въезда в Мальдивскую Республику

Обязательный ПЦР-тест (с момента забора материала до времени прилета рейса по расписанию должно пройти не более 96 часов) с отрицательным результатом.

Все пассажиры, прибывающие в Мальдивскую Республику, должны иметь справку ПЦР-анализа с отрицательным результатом на английском языке. Дети до одного года освобождаются от теста.

Отсутствие 14-дневного карантина по прибытии.

Обязательное заполнение медицинской декларации здоровья строго не раньше чем за 24 часа до своего прилета в Мальдивскую Республику и за 24 часа до обратного вылета.

В декларацию необходимо загрузить ваше фото (размером до 2 мегабайт), а также ПЦР-тест с отрицательным результатом.

Виза выдается бесплатно по прилету в аэропорт. Срок действия визы — 30 дней с момента получения.

Требования для въезда в Турцию

С 30 декабря 2020 года пассажиры, направляющиеся в Турцию, должны предъявлять справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию (справка действительна в течение 72 часов с момента взятия пробы биоматериала до запланированного времени вылета в Турцию).

Справка может быть как в печатном, так и в электронном варианте и должна быть на английском или турецком языке.

В случае отсутствия справки с отрицательным результатом ПЦР-теста пассажиры не будут допущены на борт из аэропорта вылета. Данное требование не распространяется на транзитных пассажиров.

Детям до 6 лет проходить тест не требуется.

Требования для въезда в ОАЭ

С 31 января 2021 года все пассажиры, направляющиеся в Дубай, должны предъявлять справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Забор материала должен быть получен в течение 72 часов до запланированного времени отправления рейса.

Пассажиры, путешествующие транзитом через Дубай, не обязаны предоставлять справку ПЦР-анализа.

Дети до 12 лет и пассажиры со средней или тяжелой степенью инвалидности освобождаются от теста.

Результат ПЦР-теста должен быть в печатном варианте на английском или арабском языке. Справки с внесенными от руки данными не принимаются.

Пассажиры, прибывающие из некоторых стран, будут сдавать повторный тест по прибытии в Дубай.

Пассажир должен иметь медицинскую страховку, действительную для использования в ОАЭ и покрывающую расходы на случай положительного результата теста на COVID-19. Это требование распространяется на туристов и пассажиров, путешествующих транзитом через Дубай.

Требования для въезда в Египет

Все прибывающие в Египет обязаны иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста. Сертификат на COVID-19 обязателен к сдаче туристам в возрасте от 6 лет и старше.

В справке должны быть время и дата взятия мазка. С момента взятия мазка до момента прилета должно пройти не более 72 часов.



В аэропорту Шарм-эль-Шейха обязательно наличие на справке оригинальной печати, подписи врача, QR-кода или штрих-кода. Допускается один из двух вариантов.

Требования для въезда в Грузию

C февраля 2021 года в Грузию могут попасть все иностранные граждане, которые прошли два этапа получения вакцины, сертифицированной ВОЗ.

На границе все обязаны пройти контрольный ПЦР-тест. На данном этапе идет дискуссия о том, нужно ли въезжающим проходить дополнительный тест через несколько дней.

Перед посадкой на рейс все пассажиры и экипаж проходят обязательный медицинский осмотр.

Помимо этих стран, нашим гражданам разрешен въезд в Россию, Узбекистан, Беларусь, Кыргызстан, Украину и Южную Корею.

Еще три страны готовы принять туристов без карантина, если у них есть отрицательный ПЦР-тест и сертификат, подтверждающий, что они прошли два этапа вакцинации от COVID-19. Это Сейшельские острова, Румыния и Исландия (вакцина должна быть одобрена ВОЗ). Подобные правила скоро должны вступить в силу в еще одном популярном туристическом направлении — Таиланде.