"Азия Авто" обязали выплатить государству почти 174 млрд тенге

Экономическим судом столицы рассмотрен иск Министерства индустрии и инфраструктурного развития о взыскании с АО "Азия Авто" убытков в размере 173 979 726 000 тенге, передает zakon.kz.

Решением суда от 29 января 2021 года иск удовлетворен, сообщили в Специализированном межрайонном экономическом суде Нур-Султана.

По существу дела. В соответствии с соглашением о промышленной сборке моторных транспортных средств 7 апреля 2017 года общество обязалось поэтапно в срок до 31 декабря 2020 года обеспечить запуск промышленной сборки транспортного средства модель Lada Vesta, где важным условием являлось условие о степени локализации производства, которая должна составлять 50%, а именно сварка, окраска и сборка кузова должны осуществляться на отечественном производстве.

Планируемая мощность серийного производства не менее 50 тысяч моторных транспортных средств в год.

Министерством в целях развития казахстанской автомобильной промышленности оказана государственная поддержка в виде налоговых и таможенных преференций в размере 173 979 726 000 тенге.

Ранее решением специализированного межрайонного экономического суда города Нур-Султана от 24 августа 2020 года, в связи с неисполнением обязательств по организации технологических операций по сварке, окраске и сборке кузова, соглашение расторгнуто.

Гражданским законодательством предусмотрено, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства одной из сторон, вторая сторона вправе потребовать возмещения убытков. Ввиду не выполнения обществом обязательств и в связи с расторжением в судебном порядке соглашения, в доход государства судом взысканы предоставленные налоговые и таможенные льготы.

Решение суда не вступило в законную силу, - сообщили в суде.