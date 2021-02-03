В Сети появилось видео, где работников скорой "принуждают" вакцинироваться

В Сети появилось видео, где работников скорой помощи Тараза якобы заставляют вакцинироваться. В противном случае им угрожают отстранением от работы. В Управлении здравоохранения прокомментировали видео, передает zakon.kz.

Медработники вынуждены. Все равно будете отстранены, потому что в скорой помощи вы не сможете работать, придется перевестись на другое место, - говорит медик на видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ???????????????????? ???????????????? - Ақпарат агенттігі (@tarazpost)

В Управлении здравоохранения рассказали, что 2 февраля трое водителей отделения неотложного помощи городской поликлиники №2 Тараза изъявили желание отказаться от получения вакцины.

С водителями встретилась заместитель главного врача Рабига Багишева, которая рассказала о необходимости вакцинации, поскольку эти люди работают в "красной зоне" и ежедневно контактируют с населением.

Она объяснила, что если не привиться, то высок риск заразиться коронавирусом. Именно поэтому водители, не получившие вакцину, будут переведены в "зеленую зону" с сохранением рабочего места и зарплаты. Никаких угроз об увольнении работников не было.

В Управздраве добавили, что остальные девять водителей этой поликлиники добровольно привились вакциной от коронавируса.

Управлением здравоохранения Жамбылской области дополнительно будет проведена разъяснительная работа с руководителями медицинских учреждений о проведении вакцинации медработников только на добровольной основе, - говорится в сообщении.

По состоянию на 2 февраля, в Жамбылской области вакцину от коронавирусной инфекции на добровольной основе получили 250 медработников.

Сегодня, 3 февраля, СМИ писали, что в Алматинской области врачам угрожают увольнением за отказ от вакцинации. В Управлении здравоохранения области тоже опровергли эту информацию.