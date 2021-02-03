Под цех по изготовлению оружия переоборудовал свою спальню житель Уральска

3 февраля 2021, 19:15
Фото: irk.ru

Житель Уральска переоборудовал свою спальню под цех по изготовлению оружия, сообщает zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции Западно-Казахстанской области сообщили, что полицейские и сотрудники ДКНБ по ЗКО ликвидировали все производство.

Как оказалось, подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, но он вновь принялся за старое. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в изготовлении оружия задержан гражданин "Ф" 1959 г.р.

При обыске по месту жительства было установлено, что он переоборудовал спальную комнату под кустарный цех для незаконного изготовления огнестрельного оружия и неоднократно занимался незаконным изготовлением или ремонтом огнестрельного оружия, их комплектующих деталей, а также и незаконным изготовлением боеприпасов. начальник ДП ЗКО Махсудхан Аблазимов

Отмечается, что по данному факту начато досудебное расследование по статьям по ст. 287 ч. 3 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" и ст. 288 ч. 2 УК РК "Незаконное изготовление оружия".

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Публикация от PoliceWestKaz (@policebqo)


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