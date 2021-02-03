"Наблюдалась слабость": чиновники о самочувствии после вакцинации "Спутник V"

Вице-министр здравоохранения РК - главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов и вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният после вакцинации "Спутником V" ощутили слабость, сообщает zakon.kz.

С 1 января получили вакцину 5 700 медицинских сотрудников. О побочных эффектах после прививки информацию собираем. Мы с Ерланом Ансагановичем (Киясовым - ред.) получили данную прививку. В первые сутки наблюдалась слабость. Многие коллеги, которые получили вакцину, говорят о симптомах слабости в первые сутки. Информация о сложных аллергических реакциях к нам не приходила, кроме случая в Талдыкоргане, - сказала Гиният на брифинге в СЦК.

С 1 февраля по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева в Казахстане стартовала кампания по добровольной вакцинации "Спутник V".

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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