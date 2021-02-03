Коронавирус выявили на упаковке мяса птицы трех российских предприятий

Власти Китая выявили генетический материал коронавирусной инфекции на упаковке продукции российских предприятий по производству мяса птицы, сообщает zakon.kz.

3 февраля Главное таможенное управление КНР проинформировало о выявлении властями провинции Гуандун генома COVID-19 в 13 партиях продукции трех российских предприятий по производству мяса и субпродуктов птицы, аттестованных на экспорт в Китай. Компании расположены в Брянской, Воронежской и Курской областях и входят в Группу "Черкизово". пресс-служба Россельхознадзора

Согласно законодательству Китая, начиная с 3 февраля, временно приостанавливается прием импортных деклараций на продукцию с этих предприятий на 4 недели.

Кроме того, партии продукции, на упаковке которых был выявлен генетический материал коронавируса, подлежат возврату либо уничтожению.

Россельхознадзор со своей стороны приостановил сертификацию продукции этих компаний в Китай с 3 февраля и приступил к проведению расследования. Возможность возобновления экспорта подконтрольных товаров будет зависеть от полноты и качества предоставленных в рамках проведения расследования материалов и принятых коррекционных мер, - проинформировали в российском ведомстве.

Отмечается, что рост числа выявлений генома коронавируса на российских продуктах может указывать на усиление контроля в части поставок импортного продовольствия со стороны китайских властей.

Россельхознадзор уже предупреждал российских производителей, в том числе Группу "Черкизово", о необходимости усиления контроля экспортируемых в Китай товаров и их упаковки на наличие генетического материала коронавируса. Лаборатории Россельхознадзора обладают технической возможностью и проводят исследования по определению его наличия в смывах с продукции и упаковки, - заключили в ведомстве.