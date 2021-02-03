Неожиданные свойства эйнштейния выявили ученые

Американским ученым впервые удалось измерить базовые структурные и спектральные характеристики эйнштейния, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, эксперименты выявили некоторые неожиданные свойства 99-го элемента таблицы Менделеева. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Эйнштейний был обнаружен в 1952 году в Национальной лаборатории Лоуренса Министерства энергетики США в Беркли среди обломков первой водородной бомбы. Свойства элемента до сих пор слабо изучены из-за его чрезвычайно высокой радиоактивности и из-за того, что его очень трудно получить в чистом виде.

Исследователи из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли вместе с коллегами из Национальной лаборатории в Лос-Аламосе, Калифорнийского университета в Беркли и Джорджтаунского университета, имея всего 250 нанограмм эйнштейния, впервые измерили длину химической связи этого элемента - основное свойство, определяющее его взаимодействия с другими атомами и молекулами.

Об эйнштейнии известно немного. Это замечательное достижение, что мы смогли работать с таким небольшим количеством материала. Чем больше мы понимаем химическое поведение этого элемента, тем больше мы можем применить это понимание для разработки новых материалов или новых технологий. Это относится не только к эйнштейнию, но и к остальным актиноидами, - приводятся в пресс-релизе Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли слова руководителя исследования Ребекки Абергель, возглавляющей группу по изучению химии тяжелых элементов в лаборатории Беркли и доцента кафедры ядерной инженерии Калифорнийского университета в Беркли.

Авторы использовали экспериментальные установки, недоступные несколько десятилетий назад, когда был впервые обнаружен эйнштейний: молекулярный литейный цех в лаборатории Беркли и Стэнфордский источник синхротронного излучения в Национальной ускорительной лаборатории SLAC, где были проведены эксперименты по люминесцентной спектроскопии и рентгеновской абсорбционной спектроскопии.

Сам материал был изготовлен в изотопном реакторе с высоким потоком в Ок-Риджской национальной лаборатории - одном из немногих мест в мире, где возможно наработать эйнштейний путем бомбардировки кюриевых мишеней нейтронами, после чего запускается длинная цепочка ядерных реакций.

Ученые измерили длину химической связи и обнаружили некоторые интересные химические свойства, получив картину расположения атомов в молекуле, включающей эйнштейний. Особенности люминесценции и спин-орбитальной связи эйнштейния отличались от того, что можно было бы ожидать от элемента ряда актиноидов - нижней строки периодической таблицы.

В этом ряду есть элементы или изотопы, которые полезны для производства ядерной энергии или радиофармацевтических препаратов. Получив новые данные, мы будем лучше понимать, как ведет себя весь ряд актиноидов. руководитель исследования Ребекка Абергель

Главные проблемы, с которыми пришлось столкнуться исследователям - возможность получить достаточное количество чистого вещества и его активный распад.

Авторы планируют продолжить свои эксперименты, прерванные периодом пандемии.