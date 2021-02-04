Коронавирус может проникать в головной мозг - иммунолог

Коронавирус поражает наиболее уязвимые органы, в том числе мозг. Поэтому осложнения после перенесенной болезни могут сказаться на слухе и зрении, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС .

Коронавирус очень многопланово повреждает организм, начиная от транспорта кислорода кровью, кончая сосудами и нервами практически во всех органах. Где вирус найдет самое слабое место в организме, там и ударит. врач-иммунолог Владислав Жемчугов

Он также добавил, что в данном случае тяжесть осложнений будет зависеть от организма конкретного пациента.

Врач напомнил, что медицине известны случаи, когда не только портится слух, но и появляются ложные звуки. Кроме того, после COVID-19 может нарушиться чувствительность тканей тела. Это проявляется в виде жжения, покалывания и "ползания мурашек".

Не исключил Жемчугов и осложнений на глаза, вплоть до слепоты. В данном случае, считает эксперт, нужно учитывать прошлые травмы и болезни пациента.