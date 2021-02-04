Из-за гололеда закрыт участок автодороги Нур-Султан-Коргалжын

Участок автодороги Нур-Султан – Коргалжын закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды, сообщает zakon.kz.

Об этом ДЧС Нур-Султана сообщил в своем Telegram-канале.

3 февраля с 20-00 в связи с ухудшением погодных условий (гололед, дождь со снегом) закрыт участок автодороги "Нур-Султан-Коргалжын" 18-180км (Нур-Султан – Коргалжынский заповедник) для всех видов автотранспорта. ДЧС Нур-Султана

Ранее сообщалось, что в некоторых областях страны ограничено движение из-за плохих погодных условий.