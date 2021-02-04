Ученые рассказали, почему часть людей не болеют COVID-19 даже без прививки

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский назвал три причины невосприимчивости некоторых людей к коронавирусу, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, они могут не заболевать COVID-19, так как уже переболели другим коронавирусом, недавно перенесли вирусную инфекцию или имеют местный иммунитет.

Инфекционист напомнил, что антитела — маркер, показывающий, что организм встречался с возбудителем болезни. При этом часть людей не восприимчива к ряду заболеваний, например, к ВИЧ. При этом в случае с коронавирусом таких людей оказывается больше.

По словам Вознесенского, однозначные выводы о причине невосприимчивости делать еще рано, и этот вопрос находится на этапе научной дискуссии. Тем не менее специалисты наметили несколько версий. Одна из них — перенесенный эпизод заболевания, вызванного другими коронавирусами, то есть наличие перекрестного иммунитета.

Другая версия явления — вирусная инфекция в анамнезе, вследствие чего у человека поднялся уровень интерферонов. Если защитных белков выработалось большое количество, восприимчивость к вирусным инфекциям снижается.

Третья версия говорит о возможном существовании иммунных комплексов, которые препятствуют проникновению вируса на уровне слизистой дыхательных путей.