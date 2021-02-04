Стульчак с унитаза Гитлера выставили на аукцион

Сиденье с личного унитаза фюрера Третьего Рейха Адольфа Гитлера выставят на аукцион в США, передает zakon.kz со ссылкой на РЕН ТВ.

Стульчак выставила на аукцион семья солдата Рагнвальда Борха, который 2 мая 1945 года проник в резиденцию Гитлера в Берхтесгадене и украл его. Помимо сиденья с унитаза, Борх забрал пару картин и бронежилет времен Первой мировой войны.

Сиденье из двух частей и крышка выставлены в подвале дома Борха в Нью-Джерси. Их подлинность подтверждена газетной вырезкой и фотографиями военного времени. Сын Борха рассчитывает получить за стульчак около 15 тысяч долларов.

Сама резиденция Гитлера была практически уничтожена огнем. Ее подожгли отступающие нацисты.