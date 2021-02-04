Елбасы: Посмотрите, что происходит вокруг нас

Нурсултан Назарбаев на заседании Совета Безопасности отметил, что мир вновь возвращается к битве идеологии, сообщает zakon.kz.

Елбасы указал на нестабильную ситуацию в мире.

Посмотрите, что происходит в мире и вокруг нас. За этот год на постсоветском пространстве мы увидели массовые политические волнения, войну между государствами, в Центральной Азии, во всем большом регионе. Вокруг нее также очень нестабильная ситуация. Даже в устоявшихся развитых странах мы наблюдаем раскол общества и элит, - сказал он.

По оценка аналитиков, мир идет к новой биполярности.

Это означает ужесточение не просто в отдельных сферах. По сути, мы вновь возвращаемся к битве идеологии, второй версии "холодной" войны. Мы должны четко понимать, как в таких условиях сохранять баланс, - добавил Первый Президент Казахстана.

Без единства, стабильности не будет развития экономики.

А без развития экономики нет благополучия граждан и мы не сможем улучшать их жизнь, - заключил он.