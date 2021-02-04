В Казахстане самый дешевый бензин среди стран СНГ

В рейтинге стран с самым дешевым бензином Казахстан занял 8-е место из 167, сообщает zakon.kz.

По данным исследования energyprom.kz, стоимость казахстанского бензина составляет 170 тенге за литр.

Открывают рейтинг страны с самым дешевым бензином — Венесуэла, Иран и Ангола. Замыкает рейтинг Сирия, где стоимость бензина в тенговом эквиваленте достигает 1,1 тыс. за литр.

За январь–декабрь 2020 года в стране произвели 4,5 млн тонн моторного топлива — почти столько же, сколько в аналогичном периоде годом ранее*.

Спрос (экспорт плюс реализация на внутреннем рынке) по итогам одиннадцати месяцев 2020 года практически полностью обеспечили отечественные компании. На долю экспорта пришлось 11,7%, против 1% годом ранее. Казахстан отправил на внешние рынки уже 476,7 тыс. тонн бензина, - отметили эксперты.

Основными импортерами казахстанского бензина стали Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

На остальные страны мира соответственно пришлось 60,7% экспорта, основные импортеры среди них — Афганистан, Грузия и Нидерланды.