Доллар подешевел на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 422,42 тенге, снизившись на 1,15 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 421-423 тенге, евро – 508-510 тенге, рос. рубль - 5,55-5,62 тенге.

Между тем мировые цены на нефть выросли в ходе торгов 4 февраля.

Так, мартовские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 0,48%, составив $55,96 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле выросли на 0,36% — до $58,67 за баррель.