Авто сгорело во дворе ЖК в Алматы

В Алматинском микрорайоне Нуркент сгорел автомобиль, передает zakon.kz.

По информации ДЧС города, вызов на пульт "101" поступил в 08:23. Пожарные прибыли на место через 6 минут и подали стволы с пеной. Им удалось ликвидировать возгорание за 11 минут на общей площади в 4 квадратных метра.

В департаменте отметили, что в легковом автомобиле огонь распространяется очень стремительно, полностью уничтожая его за 2-3 минуты. Водителям рекомендовано обслуживать электрооборудование автомобилей на специализированных СТО, не применять вместо предохранителей "жучки" и всегда иметь исправные огнетушители.