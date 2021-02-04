Военнослужащих МЧС будут проверять на полиграфе

Министерство по чрезвычайным ситуациям разработало порядок проведения психофизиологического и полиграфологического исследования военнослужащих и лиц, поступающих на воинскую службу по контракту, передает zakon.kz.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 февраля.
Перечень воинских должностей, при назначении на которые в отношении военнослужащих проводится проверка с применением психофизиологического и полиграфологического исследований, будет утверждаться министром по чрезвычайным ситуациям.
Согласно документу, основными задачами проведения исследования являются выявление:
При поступлении на воинскую службу в МЧС:
При назначении военнослужащих в МЧС:
Исследование проводит полиграфолог с использованием полиграфа и включает в себя ряд последовательных этапов:
Исследование проводится на государственном либо на русском языке по желанию обследуемого лица исключает возникновение у обследуемого лица чувства унижения и оскорбления. В случае необходимости предоставляется переводчик.
Указывается, что лица, имеющие неудовлетворительное самочувствие на момент тестирования, сообщают об этом полиграфологу до начала проведения тестирования и указывают об этом в декларации. В этом случае тестирование таких лиц проводится в другое время в течение этого дня либо в другой день, при этом перенос по причине неудовлетворительного самочувствия допускается не более двух раз в течение десяти календарных дней.
Кроме того, обследуемое лицо не допускается к тестированию в случаях:
При проведении исследования осуществляется его аудио и видеозапись, о чем сообщается обследуемому лицу.
Длительность непрерывного тестирования составляет не более 120 минут. Для снижения нагрузки в ходе тестирования, обследуемому лицу предоставляется отдых, продолжительностью до 15 минут.
При этом рабочая нагрузка на одного полиграфолога при проведении исследований не должна составлять более двух человек в день.
По результатам прохождения исследования выносится заключение с выводом о достоверности ответов обследуемого лица на поставленные вопросы.
Информация, полученная в ходе исследования, носит вероятностный, рекомендательный характер, а также вспомогательное значение и используется кадровыми службами при решении вопроса о приеме на воинскую службу в органы гражданской защиты, - отмечается в документе.
В случае выявления в ходе исследования информации о причастности обследуемого лица к подготавливаемым, совершаемым или совершенным правонарушениям, она доводится полиграфологом до сведения начальников (руководителей) заинтересованных подразделений и проверяется в установленном законодательством порядке.
Как отмечается, материалы исследования относятся к документам для служебного пользования.
За разглашение и искажение результатов исследований полиграфолог и начальники заинтересованных служб МЧС несут ответственность
в соответствии с законодательством РК.
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