Диссертации на заказ возмутили сенаторов

При обсуждении поправок в первом чтении по вопросам науки на пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты затронули проблему борьбы с плагиатом в научных кругах. По словам сенатора Сауле Айтпаевой, сегодня в интернете можно свободно купить докторскую и кандидатскую диссертации, передает корреспондент zakon.kz.

Поиск Google на запрос словосочетания "купить докторскую, кандидатскую диссертацию в Казахстане" дало примерно 303 тысячи результатов. Из них на одном из сайтов кандидатские диссертации на заказ прямо пишется, что вы экономите много времени, получаете то, что вам необходимо. При этом расписываются этапы, стоимость и что это пишут высококвалифицированные специалисты, кандидаты, доктора наук, для которых кандидатская диссертация на заказ станет лишь очередным выполненным заданием, - сказала Айтпаева.

Также указывается, что в процессе подготовки кандидатской диссертации на заказ возможно опубликование научных статей в журналах, до начала сотрудничества необходимо составить договор и так далее, и тому подобное.

Затем идут отклики. Пишут студенты, магистранты, что плагиатить стало легче, контроль за качеством снижен. Проверяют только один лист, который представите, а остальное проходит. Легко было сдать магистерскую. Писал тот преподаватель, которому я и сдавала, пишут, - констатировала она.

В то же время, по ее словам, очень мало на просторах интернета статей о науке Казахстана, о ее позитивах, об ученых Казахстана, о тех новациях, которые Казахстан проводит.

В связи с этим вопрос, известно ли вам это? Какую работу проводите по этому вопросу? Кроме того, министр Айтмагамбетов говорил, что по плагиату вообще будет новая система, технические возможности. Что в этом направлении сделано? Какие законодательные изменения возможно необходимы по вопросу академической этики, нарушений интеллектуальной прав собственности, по закону об авторских и смежных правах? В других странах создается репозиторий работ на плагиат. Что в этом отношении предусматривается в Казахстане? – обратилась депутат с вопросами к представителю министерства образования и науки.

Наличие такой проблемы вице-министр профильного ведомства Шолпан Каринова подтвердила, но заверила, что все необходимые шаги для борьбы с плагиатом предпринимают.

Проблему, что вы обозначили, Минобразования также видит. Мониторит эту ситуацию. Ежегодно принимаемые нормативно-правовые акты МОН направлены на то, чтобы усилить требование к результатам исследований и требования к самим научным организациям и требования к научным работникам, и присвоению ученых степеней. Да, относительно плагиата и относительно признаваемости, цитируемости наших научных работников несколько требований ужесточены сегодня. Если смотреть данные, то ежегодно выделяемое количество грантов для поступления на докторантуру составляет порядка 2 тысяч из госбюджета. Кроме того, если смотреть поступаемость за собственные средства, то сегодня порядка чуть более 200 наших научных работников желают повысить и получить научные степени. Это текущая картина, - пояснила она.

При этом Каринова посетовала, что казахстанские ученые сами предоставляют мало научных работ. Так, в Казахстане насчитывается порядка 20 тысяч научных работников, но ежегодно поступает только 200 работ.

Выход на конечный результат, на присвоение – на сегодня составляет порядка более 200 работ ежегодно. Это очень немного относительно того, что если смотреть более 20 тысяч сегодня научных работников, то в процентном отношении, конечно, мы видим за последние годы снижение этих данных. Поэтому ужесточая требования, мы сегодня предусмотрели, чтобы результаты научных исследований казахстанских ученых сравнивались с цитируемостью в международных журналах, поэтому эти требования также увеличены. При этом знание английского языка, подтвержденное результатом международного исследования, также одно их требований. Чтобы наших ученых могли цитировать в мире. Чтобы мы могли сравнивать цитируемость на международном уровне. Эта работа нами ведется. И по совершенствованию работа будет продолжена, - заключила вице-министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан