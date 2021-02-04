Владельца двух ТОО необоснованно выдворили из Казахстана

Специализированная судебная коллегия Верховного Суда рассмотрела четыре административных дела. Из них одно прекратила за отсутствием состава правонарушения, другое направила на новое рассмотрение, по одному - оставлено в силе постановление первой инстанции, по другому - изменено в части снижения размера штрафа, передает zakon.kz.

Прекращено адмдело было в отношении гражданина Китая Юнгуана Цай.

Гражданин КНР Юнгуан Цай в 2019 году был привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства в области миграции (часть 2 статьи 517 КоАП). На него наложено взыскание – административное выдворение. В апелляции дело не рассматривалось, - сообщили в пресс-службе ВС РК.

Там установили, что Цай прибыл в Казахстан в июле 2019 года и зарегистрировался в органах внутренних дел. Спустя три месяца сотрудник полиции установил его проживание по другому адресу. Это явилось основанием для составления протокол об административном правонарушении.

Однако инспектором полиции в рапорте искажена категория визы Цай - В2, тогда как он, как учредитель двух созданных в Казахстане ТОО, имеет многократную визу категории C5, которая выдается бизнес-иммигрантам сроком на 1 год (до 2020 года) для осуществления трудовой деятельности. Закон "О миграции населения" позволяет бизнес-иммигрантам свободно передвигаться по территории, открытой для посещения иностранцам республики, избирая место жительства согласно закону. По протоколу об административном правонарушении и постановлению суда адресом незаконного проживания Цай указано место расположения возглавляемого им ТОО согласно его Уставу, хотя он выехал по данному адресу по работе, а не для проживания. Также административная ответственность по части 2 статьи 517 КоАП, за не проживание по адресу, указанному в регистрации, упразднена, - отмечается в сообщении.

В связи с этим Верховный Суд отменил судебный акт, дело прекратил за отсутствием состава правонарушении.