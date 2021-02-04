В Антикоре не стали комментировать дело о задержанном полицейском

В соцсетях появилась информация о задержании двух высокопоставленных полицейских в Кызылординской области. Редакция zakon.kz направила в региональную Антикоррупционную службу запрос, чтобы подтвердить или опровергнуть данную информацию. Однако в ведомстве не стали отвечать на вопросы.

В Кызылординской области зарегистрировано досудебное расследование в отношении начальника МПС Управления полиции города Кызылорда подполковника полиции Есенбаева А.А., который в январе 2021 года совершил дачу взятки первому заместителю начальника Управления полиции города Кызылорда майору полиции Кудайбергенову Е.М. в его служебном кабинете в сумме 95 000 тенге за общее покровительство, - сообщалось в телеграмм-канале chinovnik kz.

А в телеграмм-канале Kozachkov offside появилось видео, на котором якобы один из задержанных полицейских выбирает себе камеру.

Мы обратились в Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Кызылординской области с официальным запросом, где просили прокомментировать появившуюся информацию и сообщить, на какой срок арестованы полицейские, по какой статье ведется расследование, а также: законен ли факт того, что арестованный выбирает себе камеру. Однако в ведомстве не ответили на вопросы.

Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по Кызылординской области ваше обращение о предоставлении информации по уголовному делу в отношении Кудайбергенова Е. и других лиц, рассмотрено. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан данные досудебного расследования могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц. В этой связи, предоставление запрошенной информации в настоящее время не представляется возможным, - сказано в ответе, подписанном замруководителя Департамента Ягмусовым.