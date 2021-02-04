Пенсионеры Дома престарелых в Талдыкоргане остались без денег

В Талдыкоргане ограбили почтальона, направлявшего в Дом пенсионеров, сообщает zakon.kz.

Преступник украл около полутора миллиона тенге.

По информации полиции Алматинской области, инцидент произошел 3 февраля.

На пути следования в Дом пенсионеров на велосипеде, к женщине подкрался незнакомец и похитил пакет, лежащий в ящике двухколесного транспорта. В пакете находилось около полутора миллиона тенге. Позднее был задержан 40-летний безработный местный житель. Подозреваемый оказался ранее судим, – рассказал начальник УП города Талдыкоргана Аскар Нурсапа.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 191 ч.1 УК РК "Грабеж", а подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Иная информация согласно со ст. 201 УПК РК, в интересах следствия, разглашению не подлежит.