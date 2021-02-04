Минздрав Украины потратит 154 млн тенге на исследование поведения геев

Центр общественного здоровья Минздрава Украины объявил тендер на проведение рыночного исследования, посвященного однополым отношениям между мужчинами, сообщает zakon.kz.

"Известия" отмечают, что информация о тендере опубликована на сайте государственных закупок.

Фокусом исследования должна стать "организация и проведение биоповеденческого исследования среди мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами в 2021 году". На реализацию этого проекта украинское правительство готово выделить 10 240 669 гривен (более 154 млн тенге).

Прием тендерных предложений завершается 5 марта. Фирма-победитель должна подготовить свое исследование до 15 ноября 2021 года.

Еще в начале февраля стало известно, что в школьных библиотеках Украины появится книга со сказкой про однополую любовь. Книга заканчивается свадьбой двух главных героинь. Минкульт Украины закупил более 1,2 тыс. экземпляров.