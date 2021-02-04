73 современные лаборатории будут открыты в СКО

В Северо-Казахстанской области продолжается строительство нового учебно-лабораторного корпуса в региональном ВУЗе "Kozybaev University".

Общая площадь застройки 11-этажного здания составляет около 80 тысяч квадратных метров.

В корпусе будут размещены 73 лаборатории медицины, инженерии и цифровых технологий, транспорта и машиностроения, энергетики и радиотехники, продовольственной безопасности, агрономии и лесоводства.

Лаборатории по инженерии, сельскому хозяйству, естественно научному направлению будут аккредитованы, что даст возможность проводить достоверные исследования в регионе и Казахстане.

Для внедрения практико-ориентированных методов в образовательный процесс в классах Высшей школы медицины будут созданы симуляционные центры с имитацией рабочего места (кабинеты хирургии, анестезиологии и реанимации, акушерства и гинекологии и т.д.). Все это - с оборудованием, которое позволит каждому обучающемуся самостоятельно выполнять медицинские манипуляции на роботах, муляжах, тренажерах и симуляторах.

Для выполнения учебных и научно-исследовательских работ кафедры Агротехнологического факультета будут оснащены 17 специализированными, а также виртуальными лабораториями ветеринарии, сельскохозяйственных животных, технологических систем и оборудования тепличных комплексов.

Также в учебный корпус войдут лаборатории: "GreenEnergy", "Smarttechnology", "Моделирование, параллельные вычисления и BigData", "Робототехника и искусственный интеллект", "Беспилотные летательные аппараты", "Программирование контрольно-измерительных систем", "Кибербезопасность и защита данных" и павильон "Технология Starpins- Звездное небо".

На сегодня на строящемся объекте выполнены работы по устройству фундамента, заливке стен цокольного этажа, залиты перекрытия 1, 2 этажей, ведутся подготовительные работы для заливки колонн. Окончание работ планируется до конца 2021 года.