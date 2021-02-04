Разработчики заверили мусульман в халяльности "Спутника V"

Духовное управление мусульман России (ДУМ РФ) получило от разработчиков вакцины "Спутник V" сведения о ее составе, сообщает zakon.kz.

Муфтий Ильдар Аляутдинов в разговоре с РИА Новости отметил, что ничего запрещенного для мусульман в них нет.

Пришел ответ от разработчиков. Свиного желатина там нет, каких-либо человеческих компонентов (клеточных линий) там тоже нет. По сути своей, на первый взгляд, мы можем сказать, что чего-то запрещенного с точки зрения ислама там нет, - сказал Аляутдинов.

После получения ответа, разработчикам задали уточняющие вопросы по составу вакцины. Теперь планируется совместное заседание богословов с представителями научных институтов, занимающихся разработкой вакцин.

Также на этот счет мы готовим богословско-правовое заключение - фетву, - пояснил муфтий.

3 февраля главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов отметил, что вопрос халяльности вакцин от коронавируса не рассматривается, так как он не лежит в медицинской плоскости.

Во многих исламских странах планируется и проводится процедура вакцинации. Учитывая, что разработка вакцин проводится в крайне сложных условиях, учитывается и срочность потребности этих вакцин, поскольку отмечается высокий уровень заражения и смертности, — объяснил Киясов