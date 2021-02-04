Взрыв разрушил отель в Греции

Сильный взрыв разрушил отель в Кастории, на севере Греции, передает zakon.kz со ссылкой на Ekathimerini.

О пострадавших пока не сообщается.

Взрыв, прогремевший в 1.30 ночи, обрушил трехэтажное здание, разбросав осколки стекла и металлические предметы в радиусе не менее 80 метров.

На место происшествия были направлены пожарные из Кастории, а сотрудники полиции оцепили район и перекрыли движение по главному шоссе.

Региональное управление пожарной службы и полиция Кастории сообщили, что внутри здания никого не было.

Власти пока не сказали о причине взрыва, но заявили, что расследуют инцидент.

Трехзвездочный отель Tsamis расположен на 4-м км национальной автомагистрали Кастория-Афины-Салоники, рядом с озером Кастория. Он был построен в начале 1970-х годов и полностью отремонтирован в 2010 году.