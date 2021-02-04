Взрыв разрушил отель в Греции

Сильный взрыв разрушил отель в Кастории, на севере Греции, передает zakon.kz со ссылкой на Ekathimerini.
О пострадавших пока не сообщается.
Взрыв, прогремевший в 1.30 ночи, обрушил трехэтажное здание, разбросав осколки стекла и металлические предметы в радиусе не менее 80 метров.
На место происшествия были направлены пожарные из Кастории, а сотрудники полиции оцепили район и перекрыли движение по главному шоссе.
Региональное управление пожарной службы и полиция Кастории сообщили, что внутри здания никого не было.
Власти пока не сказали о причине взрыва, но заявили, что расследуют инцидент.
Трехзвездочный отель Tsamis расположен на 4-м км национальной автомагистрали Кастория-Афины-Салоники, рядом с озером Кастория. Он был построен в начале 1970-х годов и полностью отремонтирован в 2010 году.
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