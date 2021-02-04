Кошмар на улице Гоголя продолжается

Уже около трех лет в Алматы продолжаются разбирательства вокруг жилого дома по улице Гоголя, сообщает "Время".

Огромное строение занимает целый квартал, но при этом застройщик здания утверждает, что часть помещений была продана совершенно посторонними людьми по поддельным документам. Неоднократные обращения со стороны ТОО Asia Prom Resources в правоохранительные органы заканчиваются одинаково - следственные суды и прокуратура города прекращают расследования, хотя проведенные следствием экспертизы подтверждают, что документы, по которым были проданы объекты почти на пять миллиардов тенге, действительно подделаны. Юрист компании Жумахан Айтмурзаевобъясняет, как он и его коллеги в течение трех лет борются с судебными и надзорными органами.

12 марта 2018 года у компании сменился учредитель, - начинает разговор юрист. - Новым владельцем компании стала гражданка России Анна Грипп, которая своим решением назначила себя генеральным директором. Как раз в этот момент компания завершала оформление всей документации жилого дома по улице Гоголя. Бумагами занимался специально приглашенный юрист Айымбек Ходжаназаров. Анна Леонидовна в тот момент была вынуждена уехать в Москву и, чтобы не останавливать процесс оформления, оставила документы и несколько чистых листов со своей подписью Ходжаназарову. Ему документы были нужны для получения акта ввода здания в эксплуатацию, и этот документ ему выдали на руки 29 мая 2018 года.

После этого бумаги зарегистрировали в уполномоченном органе, а также подали заявку в управление планирования и урбанистики города Алматы для присвоения номеров объектам недвижимости.

8 июля 2018 года компания получила список объектов с утвержденными номерами квартир, паркингов, коммерческих помещений и прочего.

11 июня того же года юрист Ходжаназаров пришел в офис компании и признался, что все право­устанавливающие документы у него забрал некий Борис Сергеевич ЧЕН. Наши сотрудники начали выяснять, что случилось. Оказалось, что в тот же день было подписано несколько договоров купли-продажи на те самые объекты недвижимости, принадлежавшие компании. Причем со стороны ТОО Asia Prom Resources документы подписал некий Акан Башиков, никогда в компании не работавший.

При продаже он показывал решение единственного учредителя и доверенность, якобы выданные ему Анной Грипп, а также письмо, согласно которому он передал владелице фирмы 4,849 миллиарда тенге наличными. Все бумаги между Башиковым и Грипп якобы оформлены 16 марта 2018 года, но почему-то в документах указаны номера квартир, паркингов, коммерческих площадей, утвержденные только 8 июня!

Мы специально подсчитали: пять миллиардов 20-тысячными купюрами - это около 350 килограммов. Как возможно передать такую сумму?

Другой важный момент - в то время у ТОО Asia Prom Resources был эксклюзивный партнер, занимавшийся подготовкой всей предпродажной документации и поиском потенциальных покупателей. Соглашение с этой фирмой действовало с 2014 года, и Анна Грипп его переподписала. Логичный вопрос: зачем ей это делать, если она выписала доверенность на продажу на имя Башикова?

Разумеется, когда работники компании обратились к Анне Леонидовне с этими вопросами, выяснилось, что она знать не знает Башикова и никаких доверенностей ему не выдавала.

Пока разбирались, что происходит внутри компании, прошло около месяца. В итоге в начале июля было принято решение обратиться в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве.

5 июля департамент полиции Алматы зарегистрировал уголовное дело, начались следственные действия.

Тут же со стороны Башикова поступила жалоба в следственный суд о прекращении расследования, и судья Джарилгасова признала регистрацию дела незаконной. Это была наша первая попытка добиться справедливости и вернуть имущество компании законным владельцам.

Следующее заявление написали уже обманутые клиенты. Выяс­нилось, что несколько объектов недвижимости, уже выкупленных дольщиками, были перепроданы Башиковым.

Трое покупателей, ранее внесших деньги в кассу ТОО Asia Prom Resources и имевших на руках документальное подтверждение оплаты, неожиданно выяснили, что их имущество перепродали, - разводит руками Жумахан Айтмурзаев. - Они сами обратились в органы с заявлением о мошенничестве, одному из них по фамилии Касымов со стороны Башикова тут же выдали документы на тот же объект недвижимости, и он снял свои претензии. А вот двое других продолжали настаивать, что имело место преступление. Департамент полиции провел ряд следственных действий, например обыск в офисе того самого Бориса Чена, где были обнаружены пустые листы бумаги с подписью Анны Грипп и печатями предприятия. Это те самые бланки, которые она оставила юристу Ходжаназарову!

Также следователь проверил бумагу, на которой напечатаны решение учредителя и доверенность, и оказалось, что листы из разных партий. То есть последний лист, где есть подпись Анны Грипп и печать предприятия, из одной пачки бумаги, а три предыдущих листа - из другой. Получается, что пустой лист с настоящей подписью Анны Леонидовны, который она оставила юристу, просто приложили к трем другим листам! Но и здесь поступило заявление в следственный суд, где было вынесено решение о незаконности расследования на том основании, что это гражданско-правовые отношения.

В это время как раз шло разбирательство в гражданском суде о признании договора купли-продажи, заключенного Башиковым, недействительным. Речь идет о самом большом объекте недвижимости, где сейчас располагается “Магнум”, стоимость которого превышает три миллиарда тенге.

В итоге Медеуский райсуд отклонил наши исковые требования, при этом отказался назначать экспертизы по оспариваемым документам. Получился замкнутый круг: следственный суд говорит, что уголовное дело по подделке документов следует прекратить, потому что это гражданско-правовые отношения, а гражданский суд отказывается назначать экспертизы по тем же документам - дескать, выходить за рамки заявленных требований нельзя.

Но в ТОО Asia Prom Resources все же надеялись, что правоохранительные органы помогут установить истину в этой сложной ситуации.

По мнению следственного суда, документы, якобы выданные Анной Грипп Акану Башикову, свидетельствуют о гражданско-правовом характере отношений, - рассуждает юрист Айтмурзаев. - Но в этом случае Башиков должен внести полученные от покупателей деньги в кассу. Поскольку никакой оплаты от Башикова не поступало, мы написали заявление в полицию. Тем более в судах Башиков демонстрировал расписки от покупателей, то есть он-то деньги получал! Еще Башиков подтвердил, что действительно не знаком с Анной Грипп, а доверенность на продажу ему якобы передал Борис Чен, никогда не работавший в ТОО Asia Prom Resources.

Чен в тех же гражданских судах заявлял, что якобы ранее передавал предприятию восемь миллионов долларов, и вот в счет этих денег Башикову была выписана доверенность. У него даже есть расписка о передаче этой суммы, но не самим Ченом, а неким Умаровым. Правда, в этом документе указаны не восемь миллионов долларов, а 305 миллионов тенге, внесенных в кассу предприятия в качестве оплаты за нежилое помещение. Опираясь на эти противоречия, мы и обратились в полицию, но в “игру” опять вступила судья Джарилгасова. В следственный суд обратился Чен, хотя он не был признан подозреваемым, мы не писали на него заявление. Но именно Чен подал жалобу в следственный суд, который признал регистрацию уголовного дела незаконным.

На основании этого решения зам­прокурора Алматы Сакен Ермекбаев дело прекратил. Что интересно, в ходе следствия была проведена судебно-техническая экспертиза, установившая, что печати в решении единственного учредителя и доверенности нанесены разными клише. Экспертиза подтвердила, что печать поддельная! То есть у нас появилось еще одно доказательство, что документы были подделаны, но следственный суд и прокуратура пришли к выводу, что никакого преступления здесь нет, есть лишь гражданско-правовые отношения.

И эта попытка установить мес­тонахождение денег закончилась ничем.

В 2019 году заявление в полицию написал бывший генеральный директор ТОО Asia Prom Resources Нурлан Мадиев, ведь Башиков и Чен предъявили договор займа от Умарова от 25 декабря 2014 года, согласно которому в кассу предприятия внесены восемь миллионов долларов, - разъясняет юрист. - В этом же документе есть подпись Мадиева, но он уверяет, что не получал восемь миллионов от Чена или Умарова, соответственно, и договор не подписывал. В рамках уголовного дела были назначены две экспертизы, и они установили, что подписи в документах выполнены не Мадиевым. Соответственно, договор займа на восемь миллионов долларов тоже подделан! Другая экспертиза выявила еще один факт: документ составлен в 2014 году, но печать в нем поставили в 2015-м. Вот вам очередное доказательство, что документы сфальсифицированы.

Изначально дело расследовали по статье “подделка документов”, но, после того как этот факт был подтвержден, в полиции приняли решение о переквалификации преступления на мошенничество в особо крупном размере. Но в итоге это дело прекратил следователь. мы попытались это оспорить в прокуратуре, но зампрокурора Ермекбаев согласился с доводами полиции, в следственном суде города тоже сочли, что прекращение законно. Везде основание одно: это гражданско-правовые отношения.

Таким образом, ситуация сложилась совершенно тупиковая - несмотря на выявленные доказательства подделки документов, уголовные дела прекращают.

Получается, у нас на руках есть заключения экспертиз, прямо указывающих, что решение учредителя и доверенность от имени Анны Грипп выполнены на разной бумаге, клише печати компании и печати в документах не совпадают, - перечисляет Жумахан Айтмурзаев. - В договоре займа, якобы обеспечивающего доверенность, выданную Башикову, подделана подпись бывшего генерального директора Мадиева, при этом печать в этой бумаге поставлена годом позже, чем составлен документ.

Имея эти доказательства, наша компания вправе заявить о том, что имущество ТОО Asia Prom Resources отчуждено мошенническим путем. Но для зампрокурора города Ермекбаева и следственного судьи Джарилгасовой эти очевидные улики не значат совершенно ничего, они не видят состава преступления в действиях Башикова, Чена и остальных, а уверены, что это гражданско-правовые отношения между ними и компанией. И мы просто не знаем, куда обращаться за защитой. На мой взгляд, следственный суд и прокуратура путают гражданско-правовые отношения с преступлениями…

Михаил Козачков

P.S. Из-за возникших у ТОО Asia Prom Resources проблем с документами десятки покупателей квартир не могли переоформить приобретенную недвижимость на себя. Компания была вынуждена добиться регистрации их жилья через суд. В общей сложности более 200 собственников квартир уже получили документы на руки.