ТЭЦ-2 в Алматы не нужно переводить на газ - экоэксперт

Экологический эксперт Ахан Омирбек считает перевод ТЭЦ-2 в Алматы на газ нецелесообразным. По его мнению, вместо этого нужно применить технологии, очищающие выбросы в атмосферу, передает zakon.kz.

Есть прекрасная, хорошо работающая тепловая электростанция. Она справляется с нагрузкой и ломать ее, на ее месте строить новую станцию нецелесообразно. Самая главная причина - газовые котлы не могут работать на отметке ниже 0, потому что они взрываются. Проектировщики предлагают снести весь котельный цех и на его место поставить газовые котлы, которые будут выбрасывать меньше загрязняющих веществ. Но оборудование, которое стоит на глубине 12 метров в хорошем состоянии. Демонтировать котельные, которые стоят на глубине 12 метров - это огромные деньги, - сказал Ахан Омирбек.

По словам эксперта, перевод ТЭЦ на газ проблему загрязнения воздуха не решит, потому что при сжигании газа также выделяются загрязняющие вещества, но в меньшем объеме.

Есть технологии, которые очищают газовые выбросы от сжигания угля на 100%, при этом получают полезный продукт. Они действуют в Европе, в Китае, в Японии, а мы почему-то отказываемся от очистки газовых фракций. Они стоят в десятки раз дешевле, чем строительство новой станции. Кроме того, газ - очень неустойчивый энергоноситель, он может закончиться. Я считаю, что по-прежнему надо ориентироваться на наш Экибастузский уголь, на нашу станцию и оставить все как есть. Внедрить в соответствии с новым Экологическим кодексом наилучшие технологии, выбрать из них те, которые наиболее хорошо подходят для очистки газов, - считает Омирбек.

В Алматы ТЭЦ-2 планируют перевести на газ. Это делается для того, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду, снизить выбросы вредных веществ. Окончательный переход на газ ожидается к 2025 году. Отмечается, что первые котлы на газе на ТЭЦ-2 заработают в 2023 году.