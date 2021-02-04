Алматинский "Кайрат" проиграл московскому "Динамо" на сборе в Турции

В первом товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе в Турции алматинский "Кайрат" сыграл с московским "Динамо", сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Стартовый состав команды Алексея Шпилевского выглядел следующим образом: Покатилов, Миканович, Алип, Дугалич, Оганесян, Гуральский, Косович, Абикен, Алыкулов, Мамба, Вагнер Лав.

В концовке первой половины счет с пенальти открыл Сильвестр Игбун, а на старте второго тайма уже с игры забил Роман Нойштедтер. Чемпион Казахстана часто атаковал, имел много моментов забить, но не сумел. 2:0 — сильнее москвичи.

Московское "Динамо" после 19 игр Российской Премьер-Лиги идет на шестом месте турнирной таблицы.

6 февраля "Кайрат" на сборах сыграет второй товарищеский матч, соперником будут самарские "Крылья Советов".