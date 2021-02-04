Пандемия не повлияла на продовольственную безопасность ЕАЭС

Член Коллегии Евразийской экономической комиссии по промышленности и агропромышленному комплексу Артак Камалян заявил, что пандемия коронавируса не повлияла на продовольственную безопасность стран ЕАЭС, передает zakon.kz.

Мы в состоянии сами себя прокормить. Продовольственное обеспечение, качество и безопасность продовольствия - пандемия оказывала небольшое влияние. Как и в прошлом году, и в этом, по всем товарным группам ЕАЭС обеспечиваем себя практически в полном объеме. Единственное - это импортозависимые фрукты и ягоды, - сказал он.

По словам Камаляна, понимая важность этого вопроса, в стратегии развития есть направление по общим принципам и подходам в формировании продбезопасности.

В этом году, продолжил он, были проблемы с сахарной свеклой в связи с погодными условиями.

Но запаса достаточно. Мы не успокаиваемся, даже несмотря на то, что сахаром мы себя обеспечиваем. но если посмотреть глубже, то с точки зрения импорта семян сахарной свеклы, то ситуация совсем противоположная. 70% семян мы импортируем. Примерно столько же семена кукурузы. Мы работаем над тем чтобы мы были независимы и импорт был снижен, - сказал он.