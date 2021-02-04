330 килограммов рыбы нелегально перевозили жители Актюбинской области

29 января полицейские остановили Toyota Land Cruiser, за рулем которой находился 61-летний водитель, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что 29 января сотрудниками полиции в ходе проведения локальных отработок возле озера "Торгай", расположенного на территории Иргизского района оставлена автомашина Toyota Land Cruiser, в которой помимо 61-летнего водителя находились два пассажира.

Во время осмотра в багажнике автомашины была обнаружена и изъята различная рыба весом более 330 килограммов. По данному факту проводятся следственные действия ст.335 ч.3 УК РК "Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений. пресс-служба ДП Актюбинской области

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до шести тысяч месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок от трех до шести лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.