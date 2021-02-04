ДП Алматы: 57 полицейских поощрены за образцовую службу по инициативе горожан

А городе Алматы 57 полицейских поощрены за образцовую службу по инициативе горожан, передает zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.

Глас народа – самый объективный, а похвала горожан – лучшая награда за нелегкую работу. Уже год в нашем подразделении функционирует проект "Доска благодарности". Жители и гости города по доступным каналам связи, в том числе и через социальные сети, в наш адрес шлют письма. А мы, в свою очередь, поощряем отличившихся сотрудников. И делаем это в торжественной обстановке, ставим в пример молодому поколению стражей порядка. начальник Департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов

По данным спикера, в минувшем году в адрес Департамента поступило от граждан 31 благодарственное письмо, в результате 57 полицейских получили поощрение. Уже с начала этого года алматинскую полицию поблагодарили тринадцать человека. Двое из них - иностранцы.

В первом случае благодарственное письмо поступило от гражданки Великобритании, дочь которой в одном из торговых домов оставила свой рюкзак с двумя сотовыми телефонами и документами. В день обращения сотрудниками Управления полиции Алмалинского района в полицию утерянное имущество было найдено и возвращено владелице. В другом эпизоде посильная помощь была оказана гражданке КНР. Женщина стала жертвой своего компаньона, обманувшего ее на крупную сумму денег. Сотрудники Управления полиции Алатауского района задержали подозреваемого и привлекли его уголовной ответственности. Канат Таймерденов