На 15,5 млн тенге обманули интернет-мошенники жителей Петропавловска, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

Десятки жителей Петропавловска попались на уловки интернет-мошенников, которые предлагали своим жертвам выгодные сделки в социальных сетях или на платформах с онлайн-объявлениями, заказать или купить товар, оформить заем либо защитить банковские сбережения они обещали дешевле, чем на рынке.

В итоге, 13 преступлений раскрыто только в этом году, около 500 - за весь прошлый. Ущерб за последний месяц превысил 15 млн тенге.

У нас порядка 84 тысяч квартир по городу Петропавловск. Уже нами роздано более 10 тысяч буклетов. Охвачено порядка 24 тысяч квартир и в частном секторе 120 домов. Легких денег не бывает. В основном, у нас идет раскрутка в Instagram то есть, предлагают поднять деньги определенные, а так же через ОЛХ покупают запчасти, вещи с определенной скидкой, грузоперевозки. первый заместитель начальника Управления полиции Петропавловска Алибек Габдуллин