Частный извоз является распространенным видом заработка среди населения. В одних городах могут преобладать и развиваться целые сети официальных служб такси, заключающие контракты с водителями, а в других – таксисты, занимающиеся частным извозом. Что нужно сделать для того, чтобы таксовать легально – читайте в этом материале, сообщает zakon.kz.

Для того, чтобы таксовать легально, нужно зарегистрироваться в качестве ИП, а затем уведомить акимат о начале деятельности в качестве перевозчика такси.

Регистрация ИП

Для регистрации в качестве ИП вам достаточно уведомить налоговый орган о начале предпринимательской деятельности.

Уведомление дает возможность заниматься бизнесом уже с момента направления и само по себе является подтверждением наличия регистрации в качестве ИП.

Услуга по подаче уведомления полностью автоматизирована, осуществляется в течение 1 рабочего дня и оказывается бесплатно.

Регистрация ИП онлайн

Для отправки уведомления о начале предпринимательской деятельности, необходимо пройти регистрацию на портале электронного лицензирования elicense.kz. Для этого необходимо получить ЭЦП. С подробной инструкцией можно ознакомиться здесь.

После регистрации перейдите на страницу услуги.

Уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя

На странице услуги необходимо нажать на кнопку «Заказать услугу онлайн», после чего Вам будет предложено выбрать лицензиара, т.е. налоговый орган, за которым Вы будете закреплены.

Затем заполните заявление, указав сведения о наименовании ИП, адрес, вид деятельности (ОКЭД) и выберите один из режимов налогообложения. Далее подпишите заявление при помощи своей ЭЦП.

Отследить статус поданного заявления можно в Личном кабинете в разделе «Мои заявления». О получении разрешения можете узнать в разделе «Мои разрешительные документы», о получении уведомления – в разделе «Мои извещения». Так происходит процедура регистрации ИП в электронном виде.

Как и кого уведомить для начала деятельности по перевозке пассажиров (такси)

Вам необходимо уведомить местный исполнительный орган (акимат) о начале деятельности в качестве перевозчика такси (согласно статье 26 Закона «Об автомобильном транспорте»).

Отправить уведомление можно также в режиме онлайн с помощью онлайн-услуги портала электронного лицензирования.

– Уведомление о начале осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа такси

Никаких документов, кроме наличия ЭЦП, от вас не потребуется.

Требование по наличию контрольно-кассовых машин в такси

Деятельность такси с 1 апреля 2019 года требует наличие контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных при денежных расчетах (в соответствии с Приказом Министра финансов РК от 27 ноября 2018 года № 1029).

То есть, автомобиль таксиста должен быть оснащен контрольно-кассовой машиной для выдачи фискальных чеков пассажирам.

Наиболее оптимальным способом является установка мобильного приложения кассы на смартфоне и приобретение специальных принтеров для чеков. На текущий момент эти инструменты доступны в интернете, их легко настроить, после чего они позволят в удобном виде предоставлять чеки по требованию клиентов.

В дальнейшем ожидается, что органами дорожной полиции будут проводиться рейдовые мероприятия по выявлению нелегальных извозчиков и привлечению их к административной ответственности.

Согласно статье 463 Кодекса об административных правонарушениях РК, занятие предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП, при повторном нарушении в течение года – 30 МРП с конфискацией автомобиля.