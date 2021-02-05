Чем смертельно опасно для здоровья вздутие живота

5 февраля 2021, 06:50
Фото: newhospital.ru

Вздутие живота назвали симптомом смертельно опасной болезни, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, вздутие живота может указывать не только на чрезмерное употребление продуктов, вызывающих повышенное газообразование, но и на рак кишечника.

Согласно данным Британской онкологической ассоциации, вздутие брюшной полости, как правило, указывает на асцит – состояние, при котором в животе скапливается жидкость. Однако асцит, в свою очередь, является первым признаком развития онкологического заболевания.

Помимо рака, существует множество других состояний, которые могут вызвать вздутие живота. Это, например, гастропарез, синдром раздраженного кишечника, глютеновая болезнь, запор.

Специалисты рекомендуют, что в любом случае причину возникновения вздутия необходимо установить у врача и пройти соответствующее лечение.


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?