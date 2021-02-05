Бродячих собак отстреливали на глазах у детей в Жамбылской области

В Жамбылской области работники отлова отстреливали бродячих собак на глазах у детей, передает zakon.kz.

Как сообщает КТК, сразу три факта жестокого обращения с животными в разных частях страны обнародовали в соцсетях. В Карагандинской области мужчина с палкой набросился на соседского пса и, по словам хозяйки, отбил ему почки. Женщина обратилась в полицию. А жительница Актобе пошла выносить мусор и сделала страшную находку: в контейнер выбросили труп не то собаки, не то лисы с ободранной кожей. Шокированная девушка вызвала на место правоохранителей. Живодера ищут.

В Жамбылской области жестокостью отличились работники службы по отлову бродячих животных. Собак отстреливали прямо на глазах у детей. "Ликвидаторов" не смутило, что всего в нескольких метрах находится сельская школа. И как раз в то время учащиеся вышли после уроков. В свое оправдание сотрудники службы отлова лишь заявили, что работали по заявлению жителей. Их все же накажут: штрафом.

В ходе изучения видеоматериала сотрудниками полиции было установлено нарушение правил отлова и уничтожения бродячих собак в городах и населенных пунктах. По данному факту в отношении отлавливающего персонала будет составлен административный протокол по ст. 408 ч. 1 КоАП РК. специалист отдела внутренних и внешних коммуникаций ДП Жамбылской области Бегман Кутмырзаев